Российский лыжник Александр Большунов рассказал, стал ли бы он звать норвежских соперников по соревнованиям на свадьбу и поздравил ли его Йоханнес Клебо с победой в сезоне.

«Кого из норвежцев позвал бы на свадьбу? Всех. Если серьезно? Без них будет хорошо», — сказал Большунов в интервью «Спорт-Экспресс».

Спортсмен отметил, что Клэбо не поздравил его с завоеванием Большого хрустального глобуса.

«Обидно или пофигу? Пофигу», — ответил Александр, добавив, что в прошлом году также не поздравлял соперника.

Ранее Александр Большунов прокомментировал ситуацию с затянувшимся вручением ему Большого хрустального глобуса.

Напомним, в текущем сезоне Александр Большунов стал обладателем Кубка мира по лыжным гонкам, а также выиграл дистанционный зачет Кубка мира.