Сенегальский нападающий львовских «Карпат» Матар Дийе опубликовал в своем Instagram картинку, созданную в мобильном приложении Gradient, которое якобы определяет национальность человека по фото лица.

Программа определила, что сенегалец на 61 процент является украинцем.

«Боже, благодарю тебя, что я не москаль!» — написал Дийе в «сториз» своего Instagram.

В нынешнем сезоне украинской премьер-лиги нападающий отличился одним забитым мячом в трех встречах. Контракт игрока принадлежит донецкому «Олимпику».

Ранее украинский боец UFC Никита Крылов опубликовал фотографию с флагами России и Украины после победы на UFC Fight Night 170. В поединке против бразильца Джонни Уокера Крылов одержал победу единогласным решением судей.