Российский нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев рассказал о своем восстановлении от травмы.

По словам Михеева, его рука чувствует себя хорошо, все идет по срокам, потихоньку снимаются ограничения. Россиянин отметил, что на броске он уже может работать в полную силу. Михеев рассказал, что если сезон возобновится, то он сможет играть, так как травмировался в конце декабря, а полное восстановление занимает три месяца.

Игрок считает, что тот эпизод в матче с «Девилз» — это нелепое стечение обстоятельств: в то время, как соперник падал, а он немного вывернул руку, появилось незащищенное пространство между крагой и налокотником, куда попало лезвие конька.

Михеев заметил, что все одноклубники сразу его поддержали, написав сообщения.

«Вообще, мне легко общаться с партнерами по команде, все общительные парни. Нет никаких преград и барьеров», – сказал Михеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Отметим, Михеев был назван Национальной хоккейной лигой лучшим новичком своего клуба в сезоне-2019/20.

Об этом сообщает официальный сайт НХЛ на русском. В нынешнем сезоне Михеев провел в составе «Торонто» 39 встреч и набрал 23 (8+15) очка. Российский форвард не выходил на лед с 27 декабря: тогда он получил рассечение руки в матче против «Нью-Джерси Девилз».