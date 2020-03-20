В последнее время большую популярность в интернете приобрело приложение Gradient, новой функцией которого стало определение национальности человека по его лицу. Мы решили проверить, что скрывается в корнях представителей российского и мирового биатлона.

В лидере сборной России Александр Логинов все же преобладает русское, но 31% армянских корней вызывает некоторые вопросы.

Глава СБР также сертифицированный россиянин. Швейцария и Австрия — страны, где зимние виды спорта с лыжами являются национальной идеей, и не исключено, что Драчев может иметь родственников оттуда. А Украину приложение наверняка с Белоруссией перепутало.

Борода Фуркада сбила Gradient, и вместо Франции приложение выдало ОАЭ. Ничего, зато второй пункт в точку — все мы знаем об отношении Фуркада к России.

Главный популяризатор биатлона в России оказался голландцем. Возможно, его настоящая фамилия ван Гу Берн, но и России в комментаторе немало.

Стоит перепроверить паспорт Йоханнеса Бе — не исключено, что он выступает не за ту страну.

Как и Екатерина Юрлова-Перхт: ей с Йоханнесом впору выступать за одну национальную команду!

Матвей Елисеев представляет цвета сборной России, а, судя по приложению, мог бы выступать за сборную Германии.

Приложение идентифицировало великолепную меховую шапку, и в национальности Александра Ивановича сомнений не осталось.

Карим Халили и в реальной жизни русский не на 100%, но 10%, которые отвела ему программа, это слишком мало. Да и польских корней у биатлониста не наблюдается, в ином случае, его фамилия была бы Халиловский.

Такой результат генетического теста многое бы объяснял.

Вирер на 7% россиянка — это ли не шанс призвать ее под знамена нашей сборной?