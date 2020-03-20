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  • 15:35,  20 марта 2020
Лыжные гонки
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У лыжника Рыбкина не подтвердился коронавирус

лыжи, лыжня
Лыжня. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Российский лыжник Владимир Рыбкин, у которого подозревали наличие коронавируса, рассказал, что диагноз не подтвердился.

По словам Рыбкина, он очень рад этому, но есть и минусы: у спортсмена еще раз взяли все мазки и анализы, и только через неделю его отпустят домой.

«Через неделю я должен третий раз сдать анализы, и тогда тогда мне выпишут сертификат, что диагноз не подтвержден, и я смогу уехать домой», — сказал Рыбкин в «сториз» своего Instagram».

Напомним, вчера гонки Первенства России в Малиновке были отменены за 40 минут до старта, поскольку Владимира Рыбкина увезли в больницу с подозрением на коронавирус. Чемпионат России по лыжам также был отменен.

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