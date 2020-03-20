Полузащитник московского ЦСКА Кристиян Бистрович рассказал о том, как проводит время во время карантина из-за коронавируса.

По словам Бистровича, из клуба каждый день присылают план тренировки, чтобы футболисты не теряли форму, были в хорошем физическом состоянии. Игрок отметил, он почти не выходит из дома, только в случае крайней необходимости. Бистрович рассказал, что на карантине он смотрит сериалы, фильмы со своей девушкой, но для него это слишком скучно, так как футболист не любит сидеть дома.

«Какие книги читаю? Мне нравятся спортивные автобиографии. Последнее, что прочел — это о Рафаэле Надале и Златане Ибрагимовиче. Очень понравилось», — сказал Бистрович, слова которого приводит Sport24.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.