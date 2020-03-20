Президент М-1 Global Вадим Финкельштейн поделился мнением о возможной отмене боя между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

По словам Финкельштейна, переносить бой смысла нет, как и не имеет смысла проводить его в другом городе. Глава М-1 считает, что нужно провести бой Хабиб — Тони без зрителей, так как UFC все равно больше рассчитывает на ТВ-аудиторию, а не на зрителей в зале.

«Да и вообще, с телевидения UFC заработает в разы больше, на зрителях в зале никогда заработать нельзя. То же самое касается и наших мероприятий. Это от силы 20% заработка», — сказал Финкельштейн, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее президент UFC Дана Уайт признался, что не уверен в точной дате проведения поединка между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

Кроме того, UFC сделал официальное объявление по переносу турнира UFC 249, на котором состоится поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Как сообщается на официальном сайте организации, турнир точно не состоится в Бруклине на арене Barclays Center, где изначально было запланировано.