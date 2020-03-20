Немецкий вирусолог Йонас Шмидт-Шанасит поделился ожиданиями о ситуации с коронавирусом, из-за которого приостановлены почти все европейские чемпионаты.

По словам Шмидта-Шанасита, он не думает, что можно вести речь о возобновлении сезона в апреле. Вирусолог отметил, нельзя делать это даже при пустых трибунах, потому что болельщики будут собираться вместе, чтобы посмотреть матчи дома.

«Уверен, футбол вернется только в следующем году. Вариант, при котором сезон-2019/20 будет доигран, нереалистичен», — сказал Шмидт-Шанасит, слова которого приводит NRD.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.