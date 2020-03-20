Глава тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал, что легионеры в команде с пониманием отнеслись к решению зафиксировать курс рубля.

По словам Аджоева, в Туле уже почти договорились с иностранцами по этому поводу, они тоже люди и понимают, что происходит форс-мажор в мире, а не только в отдельном городе или стране. Он отметил, что футболисты идут навстречу. Аджоев считает, что зафиксировать курс — логичное решение, потому что доллар может стоить и 150 рублей.

«Они все нормальные люди и давно с нами, все понимают ситуацию, что если курс поднимется, то мы не сможем оплатить», — сказал Аджоев, слова которого приводит ТАСС.

Отметим, курс доллара снизился в четверг до 79,19 рублей, евро упал до 84,74 рублей.