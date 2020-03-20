Немецкий защитник московского «Локомотива» Бенедикт Хеведес поделился мнением о ситуации с коронавирусом в России в своей колонке T-Online.

По словам Хеведеса, в России официально до сих пор известно только о 114 случаях заражения коронавирусом (на момент публикации колонки). Немец процитировал президента РФ Владимира Путина, который сказал, что это связано с серьезными профилактическими мерами в регионах, а также по всей стране в первые недели распространения вируса.

«Даже тот, кто не блистает умом, понимает, что число незарегистрированных случаев должно быть значительно выше», – написал Хеведес.

Напомним, из-за пандемии коронавируса по всему миру были отложены или отменены практически все спортивные мероприятия.

Согласно официальным данным, в мире зарегистрировано более 245 тысяч людей, зараженных коронавирусом, умерли от вируса более 10 тысяч человек. В России в данный момент заболели 199 человек.