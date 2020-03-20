В Красноярске завершились соревнования по фигурному катанию, проходившие в рамках Х зимней Спартакиады учащихся. Последними свои произвольные программы представили спортивные пары, победу одержали Юлия Артемьева и Михаил Назарычев.

Они шли лидерами после первого дня соревнований и сохранили преимущество. Судьи оценили их прокаты на 186,39 баллов. На вторую строчку поднялись Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев, которые шли третьими после короткой программы. Их суммарный результат составил 171,10. Замкнули тройку призеров Екатерина Петушкова и Евгений Маликов, набравшие 166,85 балла.

Также в соревнованиях приняли участие Алина Расковалова и Артем Бутаев, Милана Омельченко и Дмитрий Камков.