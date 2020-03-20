Российский форвард «Сельты» Федор Смолов не вернется в Россию во время паузы испанского чемпионата из-за коронавируса. По информац РБ-Спорт, россиянин закрылся на карантине в Виго и работает по индивидуальной программе. Клуб из Виго организовал для Федора двухнедельный график тренировок и завез ему домой тренажеры.

Во время вынужденной паузы Смолов занялся обучением — футболист смотрит местное телевидение и учит испанский язык. Напомним, Смолов находится в аренде из «Локомотива» — «Сельта» может выкупить игрока по прошествии сезона

В текущем чемпионате Испании форвард в шести матчах Ла Лиги и забил один мяч — в игре с мадридским «Реалом». Примера была остановлена 12 марта минимум на два тура из-за вспышки коронавируса.