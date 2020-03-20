Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал положение по формированию тренерского штаба национальной команды на следующий сезон.

Как гласит сообщение на официальном сайте организации, Валерий Польховский получил полномочия по проведения заочного заседания тренерского совета СБР. До 25 марта он должен получил отчет о проделанной работе от тренеров Сергея Белозерова, Виталия Норицына, Николая Большакова и Сергея Коновалова.

Затем Польховский должен направить отчеты членам тренерского совета, а также в региональные федерации СБР, где будет проделан анализ и оценка работы тренеров. До 2 апреля будут направлены предложения по формированию тренерского штаба на сезон-2010/21.

Напомним, выступление женской сборной России в минувшем сезоне признано неудовлетворительным. Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщал о намерении уволить старшего тренера женской команды Норицына.