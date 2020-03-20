Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал решение СБР наделить Валерия Польховского полномочиями по проведению заочного тренерского совета.

«Большей глупости даже это правление придумать не могло», — написал Тихонов у себя на сайте и добавил, что Польховского неоднократно изгоняли из сборной России, Белоруссии и Казахстана.

«Неужели у нас не хватает мозгов до конца не идти по пути позора? Как можно было выбрать ответственным за тренерский штаб человека, недостойного тренерской работы и крайне непорядочного», — написал Тихонов.

По мнению специалиста, в СБР не должны работать Владимир Драчев и Алексей Нуждов, которые и наделили Польховского полномочиями. Тихонов призвал их подать в отставку, не дожидаясь, когда их выгонят с позором.

Напомним, ранее стало известно, что тренерский штаб на сезон-2020/21 будет формироваться заочно.