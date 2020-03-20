Олимпийская чемпионка в танцах на льду Екатерина Боброва поделилась мнением о деятельности двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой.

«Пусть Женя делает то, что ей нравится, то, что она хочет. Она в мире всем уже очень многое доказала. Она двукратная чемпионка мира, Европы. Можно и не перечислять ее заслуги», — заявила Боброва, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Она подчеркнула, что Медведева может заниматься всем, чей ей хочется: выпускать свою линию одежды или проводить мастер-классы, так как всё это может ее вдохновлять. Боброва добавила, что Медведева продолжает бороться: она уже поставила новые программы и занимается изучением четверного прыжка.

«Если она считает нужным продолжать карьеру и верит в себя, то болельщики должны ее только поддержать и смотреть, чего она добивается», — сказала Боброва.

По её мнению, Медведева правильно поступает, занимаясь чем-либо кроме фигурного катания — это поможет спортсменке после завершения карьеры.