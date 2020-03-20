Российский лыжник Александр Большунов считает, что его соотечественник Сергей Устюгов не смог бы сработаться с тренером Юрием Бородавко. На данный момент Устюгов занимается под руководством Маркуса Крамера, однако глава ФЛГР Елена Вяльбе считает, что спортсмену необходимо сменить тренировочную группу для выхода на топ-уровень.

«Я думаю, ни он не сможет, ни Бородавко не сможет. Все-таки у Сереги такой характер… Думаю, Юрию Викторовичу это не понравится», — заявил Большунов, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Александр также добавил, что воспринимает Устюгова как соперника, но не такого как норвежцы. Он пояснил, что россияне могут помочь друг другу во время гонки — пропустить или уступить. Что касается повседневной жизни, спортсмены находятся в хороших отношениях, но не являются близкими друзьями.