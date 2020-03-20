Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад сообщил, что намерен выпустить вторую книгу. Она будет посвящена заключительному сезону его карьеры.

Ранее Фуркад уже написал одну книгу: после Олимпийских игр он выпустил автобиографию под названием «Моя мечта о золоте и снеге». Как и в первый раз, француз издаст книгу в соавторстве с писателем Жаном Иссартелем.

По словам Мартена, произведение станет дневником его последнего соревновательного сезона. Француз признался, что созванивался с Иссартелем после каждой гонки.

«Эта книга позволила выразить словами мои эмоции», – сказал француз.

Напомним, Фуркад является 13-кратным чемпионом мира и семикратным обладателем большого Хрустального глобуса.