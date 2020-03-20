Болельщики возмутились поведением олимпийской чемпионки Алины Загитовой, которая показала, как открывает дверь на каток в «Хрустальном» ногой. «Вот для чего нужна растяжка», — написала фигуристка под видео.

По мнению болельщиков, такой поступок не красит спортсменку, так как после неё люди будут браться руками за дверную ручку. «Девочка думает только о себе», — написал один из болельщиков. «Беспардонной была, беспардонной и останется», — согласился другой подписчик.

Напомним, из-за пандемии коронавируса тренировки в «Хрустальном» приостановлены до 12 апреля. Ранее Загитова показала, какие меры предосторожности предпринимает во время эпидемии.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. На сегодняшний день зафиксировано 10,5 тыс смертей, при этом 86,5 тыс заболевших выздоровели.