Радионова о романе с игроком ЦСКА: Спустя несколько лет решились выставить

Российская фигуристка Елена Радионова намекнула, что уже несколько лет состоит в отношениях с игроком футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым. Ранее спортсменка опубликовала совместную фотографию со спортсменом.

Журналистка Мария Командная прокомментировала публикацию: «Да ладно?! Вот это прекрасные новости».

«Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо», — написала в ответ Радионова