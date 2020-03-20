Радионова о романе с игроком ЦСКА: Спустя несколько лет решились выставить

Российская фигуристка Елена Радионова намекнула, что уже несколько лет состоит в отношениях с игроком футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым. Ранее спортсменка опубликовала совместную фотографию со спортсменом.
Журналистка Мария Командная прокомментировала публикацию: «Да ладно?! Вот это прекрасные новости».
«Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо», — написала в ответ Радионова
Напомним, Елена Радионова не участвовала в соревнованиях начиная с 2018 года, однако пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. За время выступлений фигуристка стала чемпионкой России, взяла серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира в сезоне-2014/15.
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