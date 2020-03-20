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  • 18:37,  20 марта 2020
Фигурное катание
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Радионова о романе с игроком ЦСКА: Спустя несколько лет решились выставить

Радионова
Елена Радионова. Фото: Валерия Кукалева/Неваспорт

Российская фигуристка Елена Радионова намекнула, что уже несколько лет состоит в отношениях с игроком футбольного клуба ЦСКА Константином Кучаевым. Ранее спортсменка опубликовала совместную фотографию со спортсменом.

Журналистка Мария Командная прокомментировала публикацию: «Да ладно?! Вот это прекрасные новости».

«Спустя несколько лет решились выставить. Спасибо», — написала в ответ Радионова

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Birthday boy🎉

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Напомним, Елена Радионова не участвовала в соревнованиях начиная с 2018 года, однако пока не объявляла о завершении спортивной карьеры. За время выступлений фигуристка стала чемпионкой России, взяла серебро чемпионата Европы и бронзу чемпионата мира в сезоне-2014/15.

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