Угроза распространения коронавируса заставляет осторожничать людей по всему миру. Люди, связанные со спортом, пострадали больше всего – они временно не могут заниматься любимым делом. Тем не менее, они не расстраиваются и раздают советы.

Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков отмечает, что сейчас тяжелое время – нужно следовать рекомендациям медиков: тщательно мыть руки, по возможности оставаться дома, но при этом двигаться, а не сидеть на диване, чтобы не появился жир. Глушаков призвал укреплять иммунитет и следить за своим здоровьем.

Комментатор Константин Генич также считает, что нужно минимизировать выход в народ. Сам бывший футболист никуда не ходит, только посещает с женой магазин. Комментатор отметил, что сейчас прекрасное время, чтобы бросить спортивные ставки, а также курить. Впрочем, последнее Геничу пока не удается – он и находится в группе риска.

Бельгийский нападающий «Интера» Ромелу Лукаку призывает проявлять максимальную осторожность, ведь болезнь может коснуться каждого. Вирус можно подцепить случайно, затем прийти домой и заразить своих близких. Лукаку отметил, что у его мамы диабет, поэтому бельгиец убрал все контакты с ней.

Тренер по физподготовке «Зенита» Мария Бурова считает неправильным давать какие-либо советы, так как не является медиком. По ее словам, человек может иметь свое мнение, он может придерживаться как правильной, так и неправильной стратегии поведении. Сама Бурова подчеркнула, что придерживается рекомендаций, которые дают врачи «Зенита».

Обратился ко всем и бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин. Экс-легенда пожелал здоровья и призвал оставаться дома, если такая возможность существует, а также чаще мыть руки. Также Аршавин дал отдельный совет воспитанникам Академии «Зенита», школьникам и студентам – поддерживать свою физическую форму, заниматься дома и делать зарядку. И конечно — не забывать читать книги, делать уроки и не лениться.

Руководитель команды «Мерседеса» Тото Фольф и вовсе обратился к поклонникам «Формулы-1» с открытым письмом. В нем он попросил оставайтесь в безопасности, следовать советам экспертов, соблюдать дистанцию и продолжать мыть руки.