Генеральный директор петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поручение премьер-министра России Михаила Мишустина об отсрочке по уплате налогов и страховых взносов в сфере спорта и культуры до 1 мая.

Ранее из-за пандемии коронавируса чемпионат России по футболу был приостановлен до 10 апреля. По мнению Медведева, поручение Мишустина станет большой помощью для футбольных и хоккейных клубов. Он пояснил, что налоговые платежи имеют серьезное значение в денежном потоке клубов, особенно в тот момент, когда доходы снизились из-за паузы в чемпионатах.

«Для «Зенита» это имеет огромное значение, мы делаем подсчеты в соответствии с вышедшим распоряжением. Правительство приняло важный и своевременный шаг», — заявил Медведев, слова которого приводит ТАСС.

Напомним, РПЛ приостановлена после 22-го тура. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу.