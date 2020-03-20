Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мыслями об отмене чемпионата мира по фигурному катанию, из-за которой не состоялось противостояние французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона с россиянами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

В январе российский дуэт завоевал золотые медали чемпионата Европы, французы заняли второе место.

«Я скажу лично свое мнение, кто-то может со мной не согласиться. Зная всю эту кухню фигурного катания, я считаю это за счастье», — приводит слова Бобровой «Спорт-Экспресс».

Он объяснила, что Монреаль можно считать родиной французского дуэта, поэтому там было бы совершенно другое судейство. По мнению Бобровой, поражение на чемпионате Европы вдохновило Пападакис и Сизерона на борьбу.

«Я подозреваю, что на чемпионате мира ситуация была бы очень жесткая. И при чистом катании обеих пар… мы можем только догадываться, что было бы», – сказала Боброва.