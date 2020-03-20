Российская биатлонистка Екатерина Аввакумова рассказала, почему ей пришлось покинуть сборную Южной Кореи, под чьим флагом она выступала с января 2017 года по апрель 2018-го.

«Ушла я из-за главного тренера Андрея Прокунина», — заявила Аввакумова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс». Она объяснила, что корейцы разрешили ей тренироваться по своим методиками и со своим наставником.

«Все было супер до момента, когда я стала пятой на чемпионате мира. С тех пор начался ад: Андрей показал свое истинное лицо», — сказал спортсменка.

По ее мнению, Прокунин побоялся за свое место, поэтому начал вставлять палки в колеса. Биатлонистка пояснила, что тренер стал искусственно создавать конфликты, это длилось на протяжении всего олимпийского цикла. Чтобы сгладить ситуацию, корейцы организовывали отдельные сборы, но Прокунин сорвал один из них.

«Я не была готова, что в своей же команде мне будут рыть яму», — подчеркнула Аввакумова.