Третья ракетка мира австриец Доминик Тим прокомментировал приостановку сезона до 8 июня из-за пандемии коронавируса.

Он отметил, что приняты радикальные меры, с которыми необходимо смириться, так как сейчас в жизни происходят намного более важные события. Тим отметил, что теннисистов постигла та же участь, что и представителей всего спортивного мира.

«Но теперь у нас есть примерная дата возвращения, и в ближайшем будущем я начну готовиться на траве», — заявил австриец, слова которого приводит noen.at.

Спортсмен отметил, что на данный момент он не выходит из дома, но старается поддерживать себя в хорошей форме.