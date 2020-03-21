Вратарь «Динамо» Антон Шунин рассказал, что делает во время карантина, который связан с распространением новой коронавирусной инфекции.

По словам Шунина, он старается пока лишний раз на улицу не выходить, хотя понимает, что скоро можно будет бегать по лесу.

«Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где кроме нас никого нет. Зато есть тренажерный зал, в котором я поддерживаю форму. Тренируюсь раз в день. Хорошо, что здесь есть все необходимое», — приводит слова Шунина Sport 24.

Шунин отметил, что рад провести время дома с семьей, по которой очень соскучился. Вратарь рассказал, что закупились продуктами и сидят дома смотрят фильмы. С отсутствием продуктов в магазинах Шунин не сталкивался. По его словам, паники больше, чем реальной проблемы.