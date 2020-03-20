Международная ассоциация спортивной прессы сообщает о гибели двух испанских спортивных журналистов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Минувшей ночью не стало 59-летнего Хосе Марии Канделы, который работал на национальном радио в Испании. Также скончался 78-летний директор издания General Motorpoint Networks Editores Томас Диас-Вальдес. На протяжении тридцати лет он работал в известной газете AS.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525. В общей сложности по всему миру зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них 86 591 человек выздоровели.

Из-за пандемии коронавируса в мире отменены практически все спортивные соревнования.