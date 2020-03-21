Бывший наставник СКА Олег Знарок продолжит работу в московском «Спартаке», в котором он проводил последний сезон. Специалист, по информации РИА Новости, будет возглавлять красно-белых и в следующем чемпионате КХЛ.

По информации источника, клуб объявил о продлении контракта после того, как все детали будут согласованы с высшим руководством «Спартака».

Напомним, Знарок подписал контракт со «Спартаком» в конце апреля прошлого года. Его контракт был подписан по схеме «1+1». По итогам минувшего сезона «Спартак» занял пятое место на «Западе» в регулярном чемпионате, а в первом раунде Кубка Гагарина уступил в серии московскому «Динамо» со счетом 2-4.