Биатлонистка Ольга Подчуфарова, представляющая сборную Сербии, рассказала о жизни спортсменов во время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

Подчуфарова отметила, что на пятый день карантина многие начали стонать, так как сидеть дома такое количество времени непривычно, это вгоняет в уныние.

«Жизнь спортсменов вообще мало меняется, мы как находились на улице в режиме вентиляции лёгких н-ное количество часов в день, так и продолжаем. Кстати, говорят, что эта дрянь боится повышенного содержания кислорода в крови, так что всем спорт», — написала Подчуфарова на своей странице в «Инстаграме».

Она призвала болельщиков гулять в парках, пока не введен штраф за выход на улицу. По ее мнению, эндорфиновый всплеск спасет от хандры, вызванной пребыванием в четырех стенах.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525.