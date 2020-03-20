Девушка французского биатлониста Мартена Фуркада Элен рассказала, как восприняла решение спортсмена завершить карьеру. Пара воспитывает двух дочерей — четырехлетнюю Манон и трехлетнюю Инес.

По мнению Элен, Фуркад размышлял об уходе из спорта на протяжении всего сезона, однако никогда не заявлял о своем желании. Девушка подчеркнула, что биатлонист не просил у нее совета, а она не хотела играть роль жены, заставляющей мужа остаться дома.

Элен отметила, что после чемпионата мира в Антхольце Фуркад еще не принял окончательное решение, но практически определился перед заключительными соревнованиями. По словам Элен, она восприняла это с облегчением.

Девушка добавила, что согласилась бы с решением Фуркада, даже если бы он решил соревноваться до следующей Олимпиады.

«Честно говоря, я бы ответила: «Это твой выбор, давай», но внутренне я бы сжала зубы и терпела. Два года – это много, Манон было бы уже 6 лет», — сказала Элен.