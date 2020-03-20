Бывший чемпион мира по боксу в супертяжёлом весе Николай Валуев поделился мнением по поводу угрозы коронавирусной инфекции. На своей странице в «Инстаграме» он поделился статистикой смертности от различных заболеваний.

Валуев опубликовал картинку, на которой написано, что от туберкулеза погибают 1,3 миллиона человек в год. Гепатит В и С уносит примерно такое же количество жизней, СПИД — 770 тысяч в год, различные формы гриппа — 650 тыс.

Подчеркивается, что от коронавируса скончались 4 тысячи человек за три месяца. Однако данная статистика является устаревшей, так как на сегодняшний день зафиксированы 10 526 смертей.

Напомним, в общей сложности по всему миру зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них 86 591 человек выздоровели.