Бывший врач московского «Спартака» Михаил Вартапетов выразил уверенность в том, что коронавирусная инфекция не так опасна, как принято считать.

«На мой взгляд, ничего страшного нет. Я вам выскажу крамольную мысль: в коронавирусе вообще нет ничего страшного. Это обычная вирусная инфекция, похожая на те, которыми все мы болели неоднократно», — заявил Вартапетов, слова которого приводит RT.

Врачи подчеркнул, что паника у людей вызвана информационным фоном. Главная проблема сегодняшнего дня — отсутствие вакцины от коронавируса. При этом вирус нельзя отнести к числу тяжелых заболеваний, при которых наблюдается высокий процент смертности.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525. В общей сложности по всему миру зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них 86 591 человек выздоровели.