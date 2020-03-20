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  • 20:11,  20 марта 2020
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Горнолыжные курорты в Тироле стали масштабным источником коронавируса

Горнолыжные курорты в Тироле стали масштабным источником коронавируса
Как коронавирус влияет на спорт. Инфографика

Регион Пацнаун-Ишгль в австрийском Тироле, известный своими горнолыжными курортами, стал одним из самых масштабных очагов распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Der Spiegel, больше половины норвежцев, а также более трети датчан, заразившихся коронавирусом, подцепили инфекцию именно там. Однако местные власти не сразу приняли решение о закрытии сезона: режим карантина был введен только 14 марта.

Институт Роберта Коха в Берлине причислил Тироль к десяти самым опасным местам в мире во время эпидемии COVID-19.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525. В общей сложности по всему миру зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них 86 591 человек выздоровели.

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