Горнолыжные курорты в Тироле стали масштабным источником коронавируса

Регион Пацнаун-Ишгль в австрийском Тироле, известный своими горнолыжными курортами, стал одним из самых масштабных очагов распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщает Der Spiegel, больше половины норвежцев, а также более трети датчан, заразившихся коронавирусом, подцепили инфекцию именно там. Однако местные власти не сразу приняли решение о закрытии сезона: режим карантина был введен только 14 марта.
Институт Роберта Коха в Берлине причислил Тироль к десяти самым опасным местам в мире во время эпидемии COVID-19.
Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525. В общей сложности по всему миру зафиксировано 253 757 случаев заражения, из них 86 591 человек выздоровели.
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