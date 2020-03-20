Горнолыжные курорты в Тироле стали масштабным источником коронавируса

Регион Пацнаун-Ишгль в австрийском Тироле, известный своими горнолыжными курортами, стал одним из самых масштабных очагов распространения коронавирусной инфекции.

Как сообщает Der Spiegel, больше половины норвежцев, а также более трети датчан, заразившихся коронавирусом, подцепили инфекцию именно там. Однако местные власти не сразу приняли решение о закрытии сезона: режим карантина был введен только 14 марта.

Институт Роберта Коха в Берлине причислил Тироль к десяти самым опасным местам в мире во время эпидемии COVID-19.