Футбольный клуб «Зенит» призвал присоединиться к новому челленджу в «Инстаграме». «Сине-бело-голубые» опубликовали фотографию бразильского нападающего Малкома со своим котом.

«#МойКотикЧеллендж, присоединяйтесь», — гласит подпись под фотографией.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса спортсмены призывают болельщиков оставаться дома. Также они принимают участие в различных флэшмобах и челленджеров, самый популярный из которых — чеканка рулоном туалетной бумаги.

Российская Премьер-Лига приостановлена до 10 апреля. На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу после 22 туров.