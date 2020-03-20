Спортивный комментатор Геннадий Орлов cчитает, что петербургский «Зенит» вышел на пик формы перед перерывом, вызванном пандемией коронавируса.

Орлов призвал порадоваться за команду, которая показала замечательный футбол и устроила феерию голов в матче с «Уралом». На данный момент отрыв петербуржцев от ближайшего преследователя составляет девять очков, отметил комментатор.

«Знаете, кто теперь «Зениту» помогает? «Сочи» и «Спартак»! Московский клуб набирает ход и будет отнимать очки у конкурентов «Зенита» — в этом нет сомнений. То же самое сделал «Сочи», обыгравший «Краснодар», — заявил Орлов на своем канале в YouTube.

Орлов подчеркнул, что «Зенит» создал себе хороший задел, однако пока никто не знает, когда возобновится чемпионат.

Напомним, розыгрыш РПЛ остановлен как минимум до 10 апреля.