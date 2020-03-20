Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк признан лучшим игроком команды по итогам марта. Как сообщает пресс-служба «железнодорожников», за поляка проголосовали 5605 болельщиков. Это составило 69,5% от общего количества голосов.

На второе место вышел голкипер Маринато Гилерме, он набрал 11,6% голосов, его кандидатуру выбрали 940 человек. Замкнул тройку лучших защитник Станислав Магкеев, получивший 8,4% голосов болельщиков (682 человека).

Напомним, в марте Крыховяк принял участие в трех матчах «Локомотива» в чемпионате России, отметился одним забитым голом и одной результативной передачей. Стоит отметить, что Крыховяк признан лучшим игроком «Локомотива» пятый раз за сезон. Ранее болельщики отмечали его игру в июле, августе, сентябре и ноябре.

После 22 туров чемпионата России «Локомотив» идет на втором месте турнирной таблицы, имея 41 очко.