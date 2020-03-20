Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился упражнением, которое можно выполнять в домашних условиях во время карантина из-за коронавируса.
«Так как мы все дома, я бы хотел, чтобы мы все оставались активными. Я буду выкладывать короткие видео и челленджи, которые мы все можем выполнить дома (может быть, не этот 😉)», — написал Вавринка и опубликовал видео с тренировки.
Он предложил болельщикам заснять на видео свою тренировку и пообещал репостнуть лучших. В комментариях отметился британский теннисист Энди Маррей.
«Это идеальное упражнение перед поездкой в страну, где вместо туалетов дырка в полу без сиденья или ручек, за которые можно подержаться», — пошутил он.
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Seeing as we’re all home I would love for us to all be active together. I’m going to post little workout videos and challenges over the next few weeks that we can all do from home ( maybe not this one 😉) Step 1: Workout Step 2: Post it or add a Story with #StayFitStan Step 3: I will repost on my page highlights #StayFitStan ANY WORKOUT IS GOOD ✅ 🧘🏻♀️🏋🏻♂️🤸🏻💥😍🙏🏻 #StayFitStan
Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции теннисный сезон приостановлен до 8 июня. Отменены все грунтовые турниры.
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