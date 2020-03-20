Швейцарский теннисист Стэн Вавринка поделился упражнением, которое можно выполнять в домашних условиях во время карантина из-за коронавируса.

«Так как мы все дома, я бы хотел, чтобы мы все оставались активными. Я буду выкладывать короткие видео и челленджи, которые мы все можем выполнить дома (может быть, не этот 😉)», — написал Вавринка и опубликовал видео с тренировки.

Он предложил болельщикам заснять на видео свою тренировку и пообещал репостнуть лучших. В комментариях отметился британский теннисист Энди Маррей.

«Это идеальное упражнение перед поездкой в страну, где вместо туалетов дырка в полу без сиденья или ручек, за которые можно подержаться», — пошутил он.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции теннисный сезон приостановлен до 8 июня. Отменены все грунтовые турниры.