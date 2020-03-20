Российский пилот программы SMP Racing Роберт Шварцман примет участие в виртуальном Гран-при Формулы-1 в составе «Феррари».

F1 Esports Virtual Grand Prix – виртуальная серия кибергонок, которая на данный момент выступает в качестве настоящим этапам Гран-при, которые отменены из-за эпидемии коронавируса. Проект носит развлекательный характер, его результаты не будут учитываться в официальных зачетах.

Первым виртуальным этапом станет гонка в Бахрейне, её дистанция составит 28 кругов — это в два раза меньше, чем на реальных соревнованиях. Формула-1 проведет трансляцию первого заезда в YouTube и «Фейсбуке».

Виртуальная гонка состоится 22 марта и стартует в 23:00 по московскому времени.

«Приглашение принять участие в виртуальной гонке Формулы-1 я получил от „Феррари“. У меня дома есть симулятор, поэтому я согласился попробовать», — рассказал Шварцман.