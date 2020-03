Хачанов присоединился к флэшмобу с туалетной бумагой

View this post on Instagram

10 days without tennis😢 Time for challenges! Next up are @stanwawrinka85, @medwed33, @flymonkeyrus and my football friends @cheryshev90, @smolovfedor_10, @artem.dzyuba! #StayAtHomeChallenge 🏡 #20touchChallenge 10 дней без тенниса😢 Принял эстафету от @andreyrublev! Следующие: @stanwawrinka85, @medwed33, @flymonkeyrus и мои футбольные друзья @cheryshev90, @smolovfedor_10, @artem.dzyuba!