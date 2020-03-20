Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин рассказал, чем занимается во время карантина.

«Уехал за город, самоизолировался у себя на даче. Дом находится в зоне отдыха, где кроме нас никого нет», — рассказал Шунин, слова которого приводит Sport24.

Голкипер добавил, что у него есть тренажерный зал, поэтому можно поддерживать себя в форме. По словам Шунина, он проводит ежедневные тренировки.

«Стараюсь пока лишний раз на улицу не выходить, но, думаю, скоро можно будет бегать по лесу», — сказал футболист.

Шунин признался, что рад возможности провести время дома с семьей. Он добавил, что пока не сталкивался с дефицитом товаров в магазине. «Думаю, паники больше, чем реальной проблемы», — сказал Шунин. Он отметил, что единственное, что действительно сейчас в дефиците — это антисептики и влажные салфетки, которые были раскуплены в первую очередь.