Спортивный календарь отмен и переносов турниров из-за коронавируса

Российское спортивное руководство наконец решилось перенести все турниры, и событий, за которыми можно следить прямо сейчас, не осталось вовсе. Кроме того, в УЕФА перенесли чемпионат Европы по футболу на целый год - летом мы будет смотреть остатки европейских чемпионатов. Кажется, что перенесено все, но еще остались нетронутыми несколько соревнований.