В Сочи завершился чемпионат России по санному спорту. В заключительный день соревнований состоялись спринтерские гонки.
У мужчин в одноместных санях лучшим стал Роман Репилов, показавший результат 31,132 секунды. Серебряную медаль завоевал Александр Горбацевич (31,155), бронзовую — Максим Аравин (31,248).
Победительницей женских соревнований стала Екатерина Катникова, финишировавшая со временем 32,737 секунды. Второе место заняла Татьяна Иванова (32,871), третье — Олеся Михайленко (32,894).
Также состоялись соревнования среди двухместных экипажей. Лучший результат продемонстрировали Александр Денисьев/Владислав Антонов (32,743). Обладателями серебряных наград стали Андрей Богданов/Андрей Медведев (32,809). Замкнули тройку призеров Всеволод Кашкин/Константин Коршунов (32,840).
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