Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что не сильно опасается за свое здоровье во время пандемии коронавируса.

«Маску я не ношу. Слышал, что она, вроде как не помогает», — сказал Панарин в интервью YouTube-каналу «Тафгёрл». Хоккеист отметил, что для него вирус не очень страшен, так как он представляет угрозу для пожилых людей, а не для молодежи.

Панарин также рассказал, что в Нью-Йорке сохраняется спокойная атмосфера, люди продолжают работать. Он подчеркнул, что не все имеют возможность уйти на карантин, как спортсмены. Те, кто может себе позволить не ходить на работу, уехали за город и ждут, когда ситуация нормализуется.

Напомним, из-за коронавирусной инфекции погибли уже более 10 тысяч человек. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года.