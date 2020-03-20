Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова оценила выступление сборной России в минувшем сезоне.

Она призналась, что хотела бы видеть от команды более высокие результаты. Однако Ишмуратова отметила, что с точки зрения спортсменов понимает, что они сделали всё возможное.

«Лидер нашей команды Александр Логинов, выступавший под серьезным психологическим прессингом, сделал больше, чем мог», — заявила Ишмуратова, слова которой приводит сайт «Матч ТВ». Она добавила, что, по ее мнению, в команде должно быть меньше интриг.

Напомним, в завершившемся сезоне Логинов завоевал две медали чемпионата мира: золото в спринте и бронзу в гонке преследования.