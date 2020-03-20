Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин прокомментировал приостановку спортивных соревнований в связи с угрозой распространения коронавируса.

Он подчеркнул, что решение оказалось непростым, так как затронуло огромное количество людей — не только спортсменов, но и болельщиков, а также детей, занимающихся в спортивных школах.

«Считаю это решение единственно верным. Пандемия коронавируса затронула все сферы нашей жизни. Физическая культура и спорт не стали исключением. Сегодня, на первом месте для нас всех — здоровье людей», — заявил Матыцин в видеообращении.

Он подчеркнул, что необходимо соблюдать меры предосторожности и не допустить распространение вируса. Матыцин обратился к детским тренерам и призвал их поддержать своих воспитанников, которые временно не смогут посещать тренировки.

«Спорт обязательно вернется в нашу жизнь. Спасибо!» — сказал Матыцин.