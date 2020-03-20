Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Светлана Ишмуратова считает, что спортсмены посвящают слишком много времени социальным сетям.

По ее мнению, биатлонистам надо думать о тренировках и отдыхать без телефонов в руках.

«Знаю, что в лыжах Елена Вяльбе с этим борется. Да, болельщикам, конечно, интересно, какие фото публикует спортсмен, но надо понимать, что при этом падает концентрация», — заявила Ишмуратова, слова которой приводит сайт «Матч ТВ».

Экс-спортсменка подчеркнула, что такие моменты кажутся незаметными, однако мешают выполнению поставленных задач и негативно влияют на выступления.

Напомним, Ишмуратова является обладательницей двух золотых медалей Олимпийских игр 2006 года.