Тренер Сергей Розанов, работающий в группе Этери Тутберидзе, показал, как 11-летняя фигуристка Вероника Жилина исполняет тройной аксель.

Он опубликовал видео с тренировки на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, Жилина владеет двумя четверными прыжками: тулупом и сальховом. Ранее было известно, что она занимается изучением тройного акселя, однако она исполняла его только на полу.

Помимо Жилиной, четверными прыжками в группе Тутберидзе владеют Александра Трусова, Анна Щербакова и Камила Валиева, Дарья Усачева и Элизабет Турсынбаева.

Прошлой весной Жилина принимала участие в телевизионном проекте Ильи Авербуха «Ледниковый период. Дети».