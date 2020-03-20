Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Йоханнес Клэбо провел онлайн-тренировку для всех желающих. Из-за эпидемии коронавируса в Норвегии прекращена деятельность всех спортивных организаций.

Клэбо отметил, что никто раньше не сталкивался с такой ситуацией. Он подчеркнул, что изолирует себя, как и большая часть общества. По мнению Клэбо, необходимо приложить усилия для того, чтобы никто не был подвержен риску заражения.

«Инициатива провести тренировку посредством Youtube – это возможность поучаствовать в жизни общества. Очень важно, чтобы мы продолжали поддерживать себя в форме сейчас, когда школы и рабочие места закрыты», — заявил Клэбо, слова которого приводит Nettivasen.

Напомним, по итогам минувшего сезона Клэбо занял второе место в общем зачете Кубка мира, проиграв россиянину Александру Большунову.