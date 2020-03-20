Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва поделилась мнением о приостановке карьеры российской фигуристки Алины Загитовой.

Боброва отметила, что все были счастливы за Алину, когда она выиграла чемпионат мира в прошлом сезоне и, таким образом, записала себе в актив победы на всех крупных международных турнирах. Сейчас Загитова развивается совершенно по-другому, уверена Боброва.

«Мне сложно представить, ради чего Алина должна тренироваться дальше. Ради любви болельщиков? Но тот человек, который выиграл все в этом мире, не будет проигрывать только ради того, чтобы выступать ради болельщиков», — заявила Боброва, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

По ее мнению, выступать ради любви аудитории можно и в ледовых шоу. Загитовой необходимо найти цель, ради которой она продолжит тренироваться и выступать, считает Боброва. По мнению экс-спортсменки, Алина может вернуться, чтобы выучить четверной прыжок.