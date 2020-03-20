Баскетбольный клуб ЦСКА проведет прямую трансляцию игровой тренировки команды в связи с паузой в Евролиге и Единой лиге ВТБ. В связи с пандемией коронавируса занятие будет проходить в закрытом режиме, трансляция будет осуществляться в социальных сетях армейцев.

Тренировка состоится в субботу, 21 марта, и начнется в 12:30 по московскому времени. К команде будут привлечены дублеры, все участники занятия разделятся на два состава. Главным тренером «красных» станет Антон Юдин, «синих» — Андреас Пистиолис.

За «красных» в числе прочих сыграют Джоэль Боломбой, Майк Джеймс, Рон Бэйкерс и Янис Стрелниекс. В команду «синих» попадут Семен Антонов, Андрей Лопатин, Михаил Кулагин и другие.