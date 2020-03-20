Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил мнение, что пока рано принимать решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио.

«Мы не знаем, какой будет ситуация к моменту начала Игр. Разумеется, рассматриваются разные варианты развития событий, разные сценарии», — заявил Бах, слова которого приводит The New York Times. Он подчеркнул, что МОК находится в ином положении, чем другие спортивные организации, так как до старта Олимпийских игр остается еще более четырех месяцев.

По словам Баха, МОК полагается на слова Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая советует пока не переносить Олимпиаду. Он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией.

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 была зафиксирована в Китае в декабре минувшего года. По последним данным число жертв составляет 10 525.