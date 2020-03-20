Эстонский баскетбольный клуб «Калев» принял решение о снятии с розыгрыша Единой лиги ВТБ в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

В связи с чрезвычайным положением в Эстонии были отменены все спортивные мероприятия. В Латвийско-эстонской лиге, которую представляет «Калев», сезон завершен досрочно.

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отметила, что с учетом сложившихся обстоятельств необходимо с пониманием отнестись к решению «Калева». При этом она подчеркнула, что Лига рассчитывает возобновить сезон после 10 апреля.

«Мы верим в то, что сможем продолжить играть в баскетбол и вернуться к нашей привычной жизни с учетом улучшения ситуации не только в России, но и во всем мире», — сказал Корстин.

Напомним, «Калев» располагался на пятом месте турнирной таблицы регулярного чемпионата, имея восемь побед и двенадцать поражений.